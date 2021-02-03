Єгипет закупив українську пшеницю
Іноземні уряди та компанії продовжують закуповувати зерно з України. Пропозиція української пшениці стає все меншою.
Джерело: телеграм Refinitiv Agriculture
Головне управління з постачання сировинними товарами Египту (GASC) закупило 480 тисяч тонн пшениці.
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Угода відбулася на міжнародному закупівельному тендері, поставка відбудеться 15-30 березня.
GASC придбало 120 тисяч тонн російської пшениці, 240 тисяч тонн французької пшениці, 60 тисяч тонн румунської пшениці і 60 тисяч тонн української пшениці.
Ціна української пшениці склала 311,20 доларів за тонну на базисі C&F.
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