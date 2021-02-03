Іноземні уряди та компанії продовжують закуповувати зерно з України. Пропозиція української пшениці стає все меншою.

Джерело: телеграм Refinitiv Agriculture Головне управління з постачання сировинними товарами Египту (GASC) закупило 480 тисяч тонн пшениці. Цікаво Кримський фермер засіяв засніжене поле коріандром Угода відбулася на міжнародному закупівельному тендері, поставка відбудеться 15-30 березня. GASC придбало 120 тисяч тонн російської пшениці, 240 тисяч тонн французької пшениці, 60 тисяч тонн румунської пшениці і 60 тисяч тонн української пшениці. Ціна української пшениці склала 311,20 доларів за тонну на базисі C&F. Українську пшеницю активно розкуповують на міжнародному ринку. Як раніше писав Агро 24, українське зерно придбала Йорданія.