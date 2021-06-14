До принятия закона побудила резолюция Европейской общественной инициативы "Конец эры в клетках". Ее поддержало большинство евродепутатов: 558 проголосовали "за", 37 – "против", 85 воздержались.

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Соответственно, вскоре будет пересмотрена директива ЕС о фермерских животных. Фермеров постепенно обяжут отказаться от практики содержания животных в клетках.

Это решение коснется условия содержания кроликов, кур, перепелов, свиней и телят. Также резолюция повлияет на импортируемую продукцию. Кроме того, парламент призвал комиссию ввести запрет на жестокое насильственное кормление уток и гусей для производства фуа-гра.

Международные обязательства покончить с жестокими клетками уже взяли на себя некоторые из крупнейших компаний в мире: Unilever, Nestle, Aldi, InterContinental Hotels, Sodexo, Mondelez, Compass Group, Shake Shack, Famous Brands, Costa Coffee, Barilla, Burger King.

Украина экспортирует в ЕС меньше органики. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина уменьшила экспорт органики в ЕС: показательные цифры".