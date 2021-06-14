До прийняття закону спонукала резолюція Європейської громадської ініціативи "Кінець ери в клітках". Її підтримала більшість євродепутатів: 558 проголосували "за", 37 – "проти", 85 утрималися.

Цікаво Сильний гравець і зірка: про нові гібриди озимого ріпаку під систему Clearfield

Відповідно, незабаром буде переглянута директива ЄС про фермерських тварин. Фермерів поступово зобов'яжуть відмовитися від практики утримання тварин у клітках.

Це рішення торкнеться умови утримання кролів, курей, перепелів, свиней і телят. Також резолюція вплине на імпортовану продукцію. Крім того, парламент закликав комісію ввести заборону на жорстоке насильницьке годування качок і гусей для виробництва фуа-гра.

Міжнародні зобов’язання покінчити з жорстокими клітками вже взяли на себе деякі з найбільших компаній в світі: Unilever, Nestle, Aldi, InterContinental Hotels, Sodexo, Mondelez, Compass Group, Shake Shack, Famous Brands, Costa Coffee, Barilla, Burger King.

Україна експортує в ЄС менше органіки. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Україна зменшила експорт органіки до ЄС: показові цифри".