Потери урожая в Европе из-за жары и засухи за последние 50 лет выросли в три раза. По мнению ученых, климатические изменения будут провоцировать рост потери урожая.

За последние 50 лет в Европе утроились потери урожая, вызванные экстремальными погодными явлениями. Исследователи изучали сельскохозяйственное производство в 28 европейских странах (нынешних 27 странах-членах ЕС и Великобритании) с 1961 по 2018 год.

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Ученые сравнили данные о экстремальных погодных явлениях – засухах, волнах тепла, наводнениях и холодах – и нашли доказательства того, что "изменение климата уже ведет к увеличению потерь урожая". Засуха, сильная жара, холод и наводнения значительно чаще стали наблюдаться в Европе в течение 50-летнего периода. В отчете подчеркивается, что "серьезность влияния жары и засухи на растениеводство примерно утроилось" за этот период, от потерь с 2,2% (с 1964 по 1990 год) до 7,3% (с 1991 по 2015 год).

В отчете отмечается, что засухи становятся все более частыми и интенсивными. Больше всего от жары пострадали зерновые, на которые приходятся почти 65% посевных площадей ЕС. Исследователи говорят, что это можно объяснить более широким орошением других культур, таких как овощи, виноград и фрукты.

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