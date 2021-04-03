Втрати врожаю в Європі через спеку та посуху за останні 50 років зросли в три рази. На думку вчених, кліматичні зміни провокуватимуть ріст втрати врожаю.

За останні 50 років в Європі потроїлися втрати врожаю, викликані екстремальними погодними явищами. Дослідники вивчали сільськогосподарське виробництво в 28 європейських країнах (нинішніх 27 країнах-членах ЄС та Великобританії) з 1961 по 2018 рік.

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Вчені порівняли дані про екстремальні погодні явища – посухи, хвилі тепла, повені та холоди – і знайшли докази того, що "зміна клімату вже веде до збільшення втрат врожаю". Засуха, сильна спека, холод і повені значно частіше почали спостерігатися в Європі впродовж 50-річного періоду. У звіті підкреслюється, що "серйозність впливу спеки і посухи на рослинництво приблизно потроїлася" за цей період, від втрат з 2,2% (з 1964 по 1990 рік) до 7,3% (з 1991 по 2015 рік).

У звіті наголошується, що посухи стають все більш частими і інтенсивними. Найбільше від спеки постраждали зернові, на які приходяться майже 65% посівних площ ЄС. Дослідники говорять, що це можна пояснити більш широким зрошенням інших культур, таких як овочі, виноград і фрукти.

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