В Европе появились дыни с сальмонеллой

Более 200 европейцев попробовали дыни и были поражены сальмонеллой Брендеруп.

Заболевание сальмонеллой, которая пряталась в дыне, начались еще в конце марта и продолжаются до сих пор. Уже зафиксированы случаи в более 10-ти европейских странах – Дании, Бельгии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Великобритании, Швейцарии, а также за океаном – в Канаде.

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Агентство пищевых стандартов (FSA) сообщило, что источником происхождения заболеваний является медовая роса.

Больше всего случаев зафиксировано в Великобритании – 52, поэтому сейчас Общественное здравоохранение Англии, Шотландские стандарты питания и другие агентства здравоохранения и безопасности пищевых продуктов являются участниками расследования относительно появления заболеваний.

Эксперты советуют всем, в том числе – украинцам, обращать внимание при покупке дыни на страну-поставщика.