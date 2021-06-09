Захворювання на сальмонелу, яка була в дині, почалися ще в кінці березня і тривають досі. Вже зафіксовані випадки у більш як 10-ти європейських країнах – Данії, Бельгії, Фінляндії, Франції, Німеччині, Ірландії, Нідерландах, Норвегії, Швеції, Великобританії, Швейцарії, а також за океаном – у Канаді.
Важливо! Масова фальсифікація масла: які виробники пройшли перевірку на якість
Агентство харчових стандартів (FSA) повідомило, що джерелом походження захворювань є медова роса.
Найбільше випадків зафіксовано у Великій Британії – 52, тому зараз Громадська охорона здоров’я Англії, Шотландські стандарти харчування та інші агенції охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів є учасниками розслідування щодо захворювань.
Експерти радять усім, в тому числі – українцям, зважати під час покупки дині на країнупостачальника.