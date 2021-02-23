Большой пылевой шлейф движется в сторону Европы, что может спровоцировать загрязненные осадки.

Сейчас над Атлантическим океаном движется большой пылевой шлейф. Его значительная часть направилась на северо-восток.

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Как сообщают исследователи, ежегодно сильные сезонные ветры выдувают из пустыни Сахара более 180 миллионов тонн пыли. Обычно эти пылевые потоки движутся через Атлантический океан в сторону Америки, а в отдельных случаях – оседают в других частях Африки или направляются на север.

Впрочем, в ближайшие дни значительная часть пыли, которая достанется Европы, накроет Испанию и Францию. Также пылевые облака могут добраться и Скандинавии. Синоптики прогнозируют "грязные" дожди.

Пыль из Сахары не только ухудшит качество воздуха и ускорит таяние снежного покрова. Она также влияет на климат и биологические системы Земли, поглощая и отражая солнечную энергию, сдабривая экосистемы океана железом и другими минералами, необходимыми растениям и фитопланктону.

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