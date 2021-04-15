Евросоюз закупает рожь и овес
В текущем сезоне страны Европейского Союза увеличили импорт нишевых фуражных зерновых. Особой популярностью пользуются рожь и овес.
С начала 2020/21 маркетингового года в ЕС было поставлено 9 тысяч тонн ржи. Это на 179% превышает показатель в аналогичный период предыдущего маркетингового года.
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Зерновая поставлялась исключительно из Беларуси. При этом поставки ржи в 2018/19 МГ велись гораздо активнее и за аналогичный период составили 278 тысяч тонн.
Импорт овса в ЕС с начала текущего сезона увеличился до 10 тысяч тонн по сравнению с 2,5 тысяч тонн в 2019/20 МГ. Поставки зерновой велись преимущественно из Великобритании и Украины.
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