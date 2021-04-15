Євросоюз закуповує жито та овес
У поточному сезоні країни Європейського Союзу збільшили імпорт нішевих фуражних зернових. Особливою популярністю користуються жито та овес.
З початку 2020/21 маркетингового року в ЄС було поставлено 9 тисяч тонн жита. Це на 179% перевищує показник в аналогічний період попереднього маркетингового року.
Цікаво Україна збільшила експорт свинини, але на ринок найбільшого споживача пробитися не може
Зернова постачалася виключно з Білорусі. При цьому поставки жита в 2018/19 МР велися набагато активніше і за аналогічний період становили 278 тисяч тонн.
Імпорт вівса до ЄС з початку поточного сезону збільшився до 10 тисяч тонн в порівнянні з 2,5 тисяч тонн в 2019/20 МР. Поставки зернової велися переважно з Великої Британії та України.
Поділитися новиною