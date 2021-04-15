Експорт української свинини у 2021 році показує позитивну динаміку протягом декількох місяців. Але ринок Китаю для наших виробників поки недоступний.

За перші 3 місяці 2021 року Україна експортувала 1,07 тисяч тонн м'яса свиней – це на 72% більше, ніж за аналогічний період-2020. Зокрема, у березні було експортовано 592 тонни свинини, що вдвічі більше, ніж у лютому. Експорт йде переважно в замороженому вигляді, акцентує увагу УКАБ.

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Основні імпортери української свинини:

січень – березень 2021 року (дані у тоннах)

Гонконг – 169

Грузія – 136

ОАЕ – 98,5

Габон – 56

В той же час, як зазначають експерти, один з найбільших світових імпортерів свинини – Китай, поки залишається недосяжним для українських виробників цього м’яса через санітарні бар'єри. Натомість збільшенням попиту на свинину в Китаї скористалися інші великі експортери – ЄС та США.

Причому це відбувається на фоні того, що в США спостерігається скорочення кількості свиней. Звіт USDA показав, що станом на 1 березня 2021 року поголів’я свиней зменшилося до 74,773 мільйона голів, що на 1,8% менше, ніж на цей же період минулого року. Дана новина була неочікуваною, адже в останній раз схожий стрімкий спад спостерігався у 2014 році, коли галузь була в кризовому стані через поширення вірусу епідемічної діареї свиней, – пояснюють в УКАБ.

Яка ситуація в Україні?

В українському аграрному секторі стрімко збільшує поголів’я свиней. За даними Держстату, станом на 1 березня 2021 року це поголів'я склало 5,85 мільйонів свиней, що на 2,7% більше, ніж торік. При цьому, у промислових свинокомплексах налічується на 9,6% більше тварин, ніж минулого року.

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