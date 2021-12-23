Ежевики в Украине мало – это и хорошо, и плохо, – производитель

Украинское ООО "Магистр лайф" выращивает ежевику и отправляет на экспорт, потому что на внутреннем рынке спрос не высок.

Предприятие "Магистр лайф" работает в поселке Максима Горького Запорожской области. Оно создано в 2015 году как многопрофильное – обрабатывает 300 гектаров арендованной земли, а кроме ежевики там выращивают вишни и зерновые.

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Конкуренция и спрос

По мнению совладельца бизнеса и директора ООО Ислама Гварамадзе, "малораспространенность ежевики в Украине – это и хорошо, и плохо".

С одной стороны, это снимает вопросы конкуренции. С другой – спрос на ежевику на свежем рынке минимальный, – говорит Гварамадзе. – Мы пробовали сотрудничать с супермаркетами – это сложно, рассчитываются они плохо. Много ягод не нужно и перерабатывающей отрасли Украины.

В такой ситуации "Магистр лайф" начало работать на заграницу – причем исключительно на заморозку. "Ведь в Европе производят мало ежевики, но потребляют ее с удовольствием", – объясняет директор ООО.

Замысел производителей оказался правильным: в прошлом году, когда они получили первый полноценный коммерческий урожай, к ним обратился покупатель из Молдовы и выкупил всю ягоду.

Ближайшие планы

Под ежевикой у нас 17 гектаров, но в ближайшее время планируем площади удвоить, – добавляет Гварамадзе. – Через несколько лет выращивания мы убедились, что ежевики на наших площадях довольно уютно, а нас устраивает ее урожайность. Сейчас собираем с гектара 10 – 12 тонн или более 4 килограммов ягод с куста.

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После увеличения площадей ежевики "Магистр Лайф" планирует купить комбайн, построить холодильник и начать переработку – производить джемы, варенье и соки.