Украинские молочные продукты будут экспортировать в Японию
"Молочка" из Украины снова получила доступ к японскому рынку.
Источник:Фейсбук Сергія Корсунського
Украинские молоко и молочная продукция снова будут экспортироваться в Японию.
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Соответствующий сертификат был получен во вторник, 2 марта. По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Японии Сергея Корсунского, эта новость вызвала большой ажиотаж у японских потребителей.
Простой твит о том, что Украина теперь может поставлять молочку вызвал большой интерес у многих японских авторов – чуть ли не эйфорию. Все отзывы о нашей продукции очень положительные, – написал он.
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