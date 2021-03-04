"Молочка" из Украины снова получила доступ к японскому рынку.

Украинские молоко и молочная продукция снова будут экспортироваться в Японию.

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Соответствующий сертификат был получен во вторник, 2 марта. По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Японии Сергея Корсунского, эта новость вызвала большой ажиотаж у японских потребителей.

Простой твит о том, что Украина теперь может поставлять молочку вызвал большой интерес у многих японских авторов – чуть ли не эйфорию. Все отзывы о нашей продукции очень положительные, – написал он.

Ранее сообщалось о том, что украинцам не стоит в ближайшее время рассчитывать на снижение цен на молоко. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Снижение цен на молоко произойдет не скоро: причины".