Фермеры могут оставить яблоки на деревьях

В Тернопольской области перед садоводами стоит печальная дилемма: отказаться от сбора урожая или собрать фрукты и продать "за копейки".

На сегодняшний день себестоимость 1 килограмма яблок составляет около 4 гривен, а перерабатывающие заводы платят садоводам от 90 копеек до 1,5 гривны. Товарные яблоки идут по более высокой цене, но это существенно не меняет ситуацию. Поэтому фермеры подсчитывают, что делать, чтобы понести меньшие убытки – оставить урожай гнить на деревьях или вложить деньги в его сбор, с надеждой хоть что-то заработать.

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Что говорят садоводы?

"Выбрасываем, потому что нет сбыта"

Выращиваем яблоки, а в результате выбрасываем часть, потому что нет нормального сбыта, – объясняет Ольга Стрелец из села Черниховцы, которая вместе с родными ухаживает за 10 гектарами сада. – Чиновники думают, как нам увеличить налоги, но они безразличны до того, чтобы наладить доступный механизм реализации продукции, чтобы обеспечить хоть какими-то дотациями в сложные годы, чтобы садоводы имели гарантии…

Ольга вспоминает: "В Польше однажды оставили яблоки в садах, но у них есть страховки и компенсации. А у нас садоводы трудятся на свой страх и риск".

"Отдавать урожай за копейки – издевательство"

Мы уже собрали фрукты, ничего не оставили, – говорит главный агроном товарищества "Агро-Рось" Олег Богатырь. – Товарные яблоки можно продать в супермаркеты или на базар, а подбор – только на переработку. Весь наш подбор яблок сейчас лежит до лучших времен. Но будет ли более высокая цена – не знаем. У нас готовы принять плоды перерабатывающие заводы по 1 гривне за килограмм – это крайне убыточно. Знаю, что некоторые хозяйства оставляют урожай в саду, чтобы не тратить ресурсы. Выгоднее не собирать яблоки, чем потом они сгниют на складе.

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Аграрий вспоминает, что похожая ситуация была в 2018 году: "Тогда тоже был щедрый урожай, и мы имели низкую цену. Проблема циклически повторяется. Если бы садоводам платили хотя бы по 12 гривен за килограмм товарных яблок и 4 гривны – за подбор, то еще можно было бы мириться, имели бы хоть какие-то доходы. Энергоресурсы сейчас дорогие, средства защиты растений – тоже, поэтому отдавать урожай за копейки – издевательство".