Фермеры уничтожают урожай, а цены заоблачные: ситуация на рынке черешни шокирует

Цены на черешню до сих пор держатся на высоком уровне, несмотря на то, что фермеры не могут продать продукцию и просто оставляют ее на деревьях. Ситуация на рынке черешни становится катастрофической.

Оптовые продавцы накручивают цену на черешню в разы. Сейчас ягоду продают по 60 – 120 гривен за килограмм, в то время как фермеры распродают продукцию по 30 гривен. Из-за этого покупатели не слишком активны, а фермеры вынуждены уничтожать урожай.

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Орендарка сада в Запорожской области Галина Дрюцькая рассказывает, что вынуждена была уничтожить 50 гектаров урожая черешни.

Территория моего сада – 112 гектаров, из которых 50 гектаров я просто была вынуждена уничтожить, искоренить, перепрофилировать только по той причине, что невозможно было реализовать продукцию, – сообщила она.

По ее словам, у многих фермеров похожая ситуация из-за экономического фактора и погодных условий. Кроме того, в Украину завезли много импортной черешни, что еще больше осложнило ситуацию.

В итоге на прилавках крупных городов черешня с высокой ценой, а украинские фермеры уничтожают урожай. Единственный способ исправить ситуацию – настроить систему поставок и распространения черешни, но пока этим никто не занимается.

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