Фрукты по цене золота: в Японии открыли удивительный салон

Япония пытается быть в авангарде не только технологических новинок. Здесь открыли магазин, который быстро стал известен на весь мир.

На первый взгляд, главная точка сети "Сембикия" – это обычный магазин с фруктами. Правда, цены здесь далеко не сладкие для покупателей.

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Магазин несколько напоминает ювелирный салон, ведь все фрукты выставлены, словно драгоценные экспонаты. Такое впечатление вполне справедливо, ведь цены здесь впечатляют.

Яблоки Сека-ичи – "лучший в мире" – стоят по 21 доллару за штуку. Квадратный арбуз здесь стоит 212 долларов, а за упаковку клубники (12 штук) надо выложить 70 долларов.

За фруктовое ассорти с 6 фруктов надо заплатить 170 долларов. Дыня Юбари стоит 160 – 260 долларов за штуку. Это самый дорогой фрукт в мире – однажды на аукционе ее продали за 23,5 тысячи долларов.

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