Хороший урожай: как выбрать сорт или гибрид арбуза

Арбузы выращивают не только крупные хозяйства на юге – почти на каждом огороде есть несколько растений арбузов. Впрочем, сразу надо определиться с результатом, который хозяин хочет получить, ведь под него следует подбирать сорт или гибрид арбуза.

Агроном Валерий Помазнюк рассказал, на что нужно обращать внимание при выборе сорта или гибрида арбуза, ведь они имеют различные характеристики. Например, сортовые арбузы являются более дешевыми и подходят для районирования, в то время как гибридные растения дают более однородный и качественный урожай.

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Вместе с тем и сорта, и гибриды имеют недостатки. Если вы выращиваете арбуз для себя, без орошения и не хотите рисковать, тогда стоит выбирать сортовые растения. Хотя стоит учитывать, что несмотря на постоянную селекцию, найти качественные семена – задача не из легких.

В свою очередь гибриды гарантируют более качественный урожай. Также им нет альтернативы, если вы хотите получить сверхранний, ранний или эксклюзивный (без семян, с желтой мякотью, мини или миди) урожай. Что касается противодействия болезням, то гибриды здесь также выигрывают – они имеют лучшую устойчивость к заболеваниям и вредителям.

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