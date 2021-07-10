Где в Украине самая дешевая земля: аналитика

После открытия рынка земли в Украине провели уже несколько сотен земельных сделок. Но этих соглашений пока недостаточно, чтобы говорить об образовании рыночной цены на землю.

Каждый земельный участок сейчас оценивается отдельно, на его стоимость влияет нормативная денежная оценка, площадь, место расположения, средняя урожайность и арендная плата.

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Из-за этого во всех областях цена на землю будет неравномерной, в некоторых регионах она может колебаться даже в 2 – 2,5 раза.

Самые дорогие гектары – в Киевской области, их цена колеблется от 26,5 тысяч гривен до 74,6 тысяч гривен.

Благодаря высокой урожайности цена на гектар земли в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях достигает 2 – 2,5 тысяч долларов.

Противоположную ситуацию прогнозируют в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областях, здесь цена за гектар поля не будет превышать 1 тысячи долларов.

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