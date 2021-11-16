Гибрид сливы и абрикоса: селекционеры вывели новый особенный фрукт

Селекционеры создают все больше новых видов растений, которые могут приспосабливаться к разным условиям и обладают уникальными характеристиками. Сочетание сливы и абрикоса – новый сюрприз от исследователей.

Новые гибриды фруктов

Компания Ibergen Frutales S. L., расположенная в Испании, показала миру ассортимент гибридов сливы и абрикосов. На создание этих фруктов исследователи потратили 11 лет.

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Компания уже зарегистрировала товарные знаки IberPlum и Babyplus на международном рынке. Выращивать новый фрукт попробуют компании со всего мира.

Особенность новых гибридов

IberPlum – это серия межвидовых гибридов сливы и абрикоса. Растения рожают с июня по октябрь, плоды твердые и имеют хороший вкус. В течение сезона плоды меняют цвет. Исследователи надеются, что это даст потребителям особое удовлетворение при дегустации продукта. Эти сорта позиционируют как фрукты класса "премиум".

Babyplus – это сорта, которые приносят небольшие плоды. Они жесткие, сочные и сладкие. Растение родит на протяжении всего сезона, плоды также имеют разную окраску.