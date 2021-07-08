Гибридный картофель с высокой урожайностью: удивительная разработка китайских ученых

Команда из Института сельскохозяйственной геномики в Шэньчжэне, которую возглавляет Хуан Санвен, разработала план проектирования генома для гибридного картофеля. Овощ нового поколения поражает характеристиками.

Китайские ученые инициировали программу Upotato Plan, которая использует теорию и методы проектирования геномов для гибридного разведения картофеля.

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В рамках программы им удалось вывести гибрид картофеля, урожайность которого составила 45 тонн/гектар. Этот показатель равен урожайности лучших сортов картофеля в регионе.

Вместе с тем, гибрид не требует больших затрат на посадку. Сейчас ученым надо лишь 2 грамма семян картофеля на площадь 0,06 гектара. Если сажать традиционный овощ, то на этот участок надо 200 килограмм семенного картофеля. Это не только сократило расходы на посадку, но и решило проблему передачи семенного картофеля между различными регионами.

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