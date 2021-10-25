Итальянские исследователи представили новый сорт груши. Новейший и уникальный сорт получил название CREA 194.
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Новинка происходит от сорта Кармен и всегда имеет высокую производительность, из-за чего время от времени нуждается в прореживании. Устойчивость нового сорта к болезням и вредителям лучше, чем у Кармен.
Плоды средние или крупные, с желто-зеленым цветом и красной окраской на 30-40% от поверхности. Мякоть плода сочная, ароматная и сладкая.
Эксклюзивную лицензию на размножение и коммерциализацию этого нового сорта получил Geoplant Vivai.