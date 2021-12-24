Шампиньоны дорожают

Обычно на праздники дорожают все группы товаров. Оживление спроса всегда способствует скачкам цен.

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Уже сейчас по всей Украине фиксируют подорожание грибов, обязательных ингредиентов праздничных приготовлений. Интересно, что спрос на товар еще не так активен.

За килограмм шампиньонов нужно отдать 45 – 60 гривен, в зависимости от региона и места покупки. Дешевле всего обойдется продукция в домашних хозяйствах, самый дорогой товар – на рынках и в супермаркетах.

Эксперты отмечают, что сейчас товара достаточно, поэтому цены будет регулировать спрос на товар.