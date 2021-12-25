Грибное мясо: ученые представили невероятную разработку

Поиск альтернативных методов производства мяса продолжается. Исследователи находят новейшие способы создания продукции.

Мясо из грибов

Американский стартап Meati представил свое мясо. Исследователи создали продукт из ферментированного мицелия, который структурировали как куски мяса.

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Как рассказали работники стартапа, конечный продукт – это просто мицелий с приправами. Порция такого мяса весом 140 грамм содержит 25 грамм белка и треть суточной нормы клетчатки.

Кроме того, в "грибном мясе" меньше натрия и насыщенных жиров, чем в конкурентных продуктах растительного происхождения. Также производство сои требует в разы больше земли, чем выращивание грибов.

Вскоре Meati запустит продукт в США, а в случае успеха будет работать над его распространением и в других странах.