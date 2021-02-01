Импортная продукция имеет значительное влияние на внутреннюю продукцию и технологии выращивания.

Источник: AgroTimes

Как рассказала руководитель аналитического департамента оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман, в торговле увеличилось предложение импортных томатов, поэтому отечественные производители вынуждены менять ассортимент и технологии, чтобы быть конкурентными на рынке.

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Зимний ассортимент томатов значительно расширился в последние годы. Сейчас на рынке я насчитала 5 видов только помидоров черри: на ветке, без ветви и тому подобное. Круглый год присутствуют в продаже желтые, розовые, черные плоды. Из красных помидоров постоянно продаются круглые и слива, – сказала Татьяна Гетьман.

В Украине томаты зимой практически не выращивают. К апрелю погоду на рынке будет делать импортная продукция.

Сейчас на рынках и в магазинах предлагают египетские и марокканские томаты черри, значительно дешевле отечественных. Упаковка 250 грамм марокканских черри стоит 33 гривны, за такую ​​же упаковку отечественных просят 75 гривен. В супермаркетах 250 г египетских черри стоит 54 гривны.

По мнению Татьяны Гетьман, жесткая конкуренция с импортом хорошо влияет и на украинского производителя, которому приходится осваивать новации. Конкуренция идет на пользу и потребителям, которые имеют хороший выбор и приемлемые цены.

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