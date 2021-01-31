Из-за морозов и недостатка запасов цена на морковь со временем будет только расти.

Источник: AgroTimes

В марте цена на морковь составит 10 гривен/килограмм. За две последних недели цена выросла с 4 до 5 гривен/килограмм. Недостаток предложения спровоцировали морозы.

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Были морозы до минус 20 градусов. Морковь в неприспособленных складах замерзла и предложение на рынке уменьшилось. В этом году площади под ней значительно расширились, но из-за жары урожай был не очень большим. А морозы еще и подчистили запасы. Поэтому к марту цена возрастет до 10 гривен/килограмм из-за недостатка предложения, – рассказал фермер Сергей Гриб.

В сетях супермаркетов морковь в среднем стоила 6.36 гривен/килограмм, что уже в 1.69 гривен/килограмм дороже, чем в прошлом месяце.

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