Свіже молоко – 60 днів: винайдено нову технологію
Австралійська компанія Naturo запатентувала новий процес збереження натурального молока свіжим протягом 60 днів. Нові продукти можуть з’явитися на прилавках уже в березні цього року.
Джерело: Куркуль
Naturo вже отримала грант у розмірі 1 мільйон доларів від Федерального уряду Австралії. Компанія планує використати гроші для завершення робіт на пілотному заводі у Квінсленді, де будуть вироблені перші партії молока. Ще одна частина коштів піде на будівництво великого заводу в Тасманії.
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Цей продукт, без сумніву, сприятиме зростанню як внутрішнього ринку, так і міжнародних ринків свіжого молока. Адже є багато країн, які мають обмежений доступ до цього свіжого продукту, – заявила міністерка промисловості, науки і технологій Австралії Карен Ендрюс.
Галузевий регулювальний орган Dairy Food Safety Victoria схвалив технологію як здорову та безпечну.
Технологія Naturo не передбачає використання добавок або консервантів і зберігає первісну поживну цінність молока. Для збереження свіжості натурального молока відбувається у багатоступеневому процесі, не пов’язаному з теплом, як це робиться за пастеризації, – відзначив засновник Naturo Джефф Гастінгс.
Молоко Naturo зберігає високий вміст вітамінів В2 і В12, незамінних для дітей, і повністю зберігає ферменти (важливі для функціонування печінки й розвитку кісток), які знищуються при пастеризацією.
За словами Гастінгса, Naturo хоче надати молочним фермерам Австралії доступ до добре продуманої технології і, таким чином, до експортних ринків.
Джерело: 24 канал
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