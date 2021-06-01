В Индии создали новый сорт яблок: в чем его особенность

Индийский садовник Хариман Шарма, который занимается выращиванием яблок, вывел новый сорт фрукта, что называется HRMN 99.

Сорт HRMN 99 отличается устойчивостью к высоким температурам. Эти яблоки распространились на районы Индии, где температура может достигать 40-45°C.

Читайте также Сильный игрок и звезда: о новых гибридах озимого рапса под систему Clearfield

Свое начало сорт берет еще с далекого 1998 года. Тогда Хариман вырастил посадил яблоню в своем дворе, а когда на второй год саженец был большим и здоровым, фермер понял, что яблоня, которая выросла на высоте 1800 метров над уровнем моря, является особенной. Именно эта яблоня стала "материнской" для его сорта.

Через 10 лет этот сорт заинтересовал Индийский фонд инноваций, и исследования показали, что растения HRMN-99, которые имеют возраст 3-8 лет, дают до 75 кг плодов на растение в год. По размерам это яблоко больше по сравнению с другими сортами, с очень мягкой, сладкой и сочной мякотью.

Дожди угрожают урожаю клубники. Больше об этом читайте в материале Агро 24