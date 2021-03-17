Инновационные смеси: чем можно заменить молоко и сливки
Компания Barista Blend создала овсяный заменитель молока и сливок. Также линейку пополнила смесь конопли.
Источник:Newfood
На рынок выйдут новые продукты от Barista Blend, которыми можно будет заменить молоко – смесь на основе конопли и овсяное молоко.
Интересно Соевое и пальмовое масла продолжают дорожать
Оба варианта растительного молока прошли успешные испытания среди барист и могут использоваться в кофе вместо сливок или обычного животного молока. Теперь веганы и другие сторонники растительных альтернатив получат еще большее разнообразие для утреннего кофейного ритуала.
Новые смеси, которые были разработаны в сотрудничестве с профессиональными бариста, прекрасно поддаются паровой обработке и создают пену. Вкус и качество продукта при этом остаются неизменными.
В компании добавляют, что грибная-овсяная смесь в целом является готовым к употреблению растительным молоком, которое изготавливается с добавлением органического экстракта грибов Львиная грива, что придает напитку насыщенный землистый вкус. А вот конопляная смесь имеет мягкий ореховый вкус. Напиток является источником кальция, содержит омега-3 жирные кислоты и не содержит добавленного сахара.
Поделиться новостью