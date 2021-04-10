Украинский орех начинает приобретать популярность на мировых выставках. Его вкус отметили представители всех континентов.

Представители Америки, Европы и Азии на мировых выставках заговорили о вкусе украинского ореха. Как отметил руководитель Киевской областной организации Украинской ореховой ассоциации Олег Коровкин, украинский продукт еще не имеет впечатляющих размеров, но его вкус отмечают все.

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Раньше у нас ореховый сорт как бренд никто не продвигал. А сейчас иностранцы, Америка, Европа, Азия, заговорили об "украинском орехе", потому что у него высокие вкусовые качества. На Всемирной выставке в Дубае в прошлом году я попробовал китайский орех – как будто жуешь какую-то массу без вкуса. Однако размеры орехов достойны уважения, – сказал он.

В прошлом году цена на орех была 150-170 гривен/килограмм. Наши и европейские переработчики уже отказываются от "бабочки", но ее охотно покупает Турция и страны Азии.

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