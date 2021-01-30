Украинская пшеница пользуется популярностью на международном рынке.

Источник: Refinitiv Agriculture

Государственный закупщик зерна Иордании приобрел на тендере 60 тысяч тонн мукомольной пшеницы украинского происхождения.

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Пшеница была куплена у торгового дома Nibulon по цене 273,3 доллара за тонну с отгрузкой во второй половине августа 2021 года.

В тендере принимали участие еще три торговых дома: Ameropa, которая предложила 282,95 доллара за тонну, Viterra, которая предложила 286 долларов за тонну, и Cerealcom Dolj, предложенная цена которого не разглашается.

Ожидается, что на следующей неделе будет объявлен новый тендер c отгрузкой в сентябре и октябре текущего года.

Как писал Агро 24, Украина существенно увеличила экспорт семян в ЕС.