В 2020 году из-за теплой бесснежной зимы Украина потеряла 568 200 гектаров озимых культур и миллионы долларов на экспорте продукции.

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Изменение климата ударило по аграриям и по наполнению украинского госбюджета 2020 года.

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Продукция агропромышленного комплекса и пищевой промышленности отвечает за 44% экспорта. Из-за теплой бесснежной зимы в 2020 году почва была не достаточно увлажненной, что усилило засуху летом.

Как следствие – существенные потери урожая. В общем по экспорту сельскохозяйственной продукции недополучено примерно 115,5 миллионов долларов.

Весенне-летняя засуха нанесла значительные потери аграриям, которые посеяли яровые культуры. Больше всего пострадала кукуруза. Полностью продукция погибла на 203 тысячах гектаров, а на 718 тысячах получено очень низкую урожайность, – отметил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Украина – 2 в мире

Тем не менее, по итогам 2019/2020 маркетингового года Украина стала второй в мире по объему экспорта зерновых. Читайте об этом в материале Агро24 "Украина уступила лишь США в экспорте зерновых".