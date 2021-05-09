Морозы и снегопады пришли в Украину в самый разгар весны. Резкое возвращение зимней погоды не слишком порадовало садоводов.
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Зима тоже была холодной в этом году. Очень много замерзло всего. Растения едва пытаются отойти – и опять заморозки, – рассказывает садовод Александр Колодяжный.
Жалуются на погоду и другие садоводы. Оптимальной температуры для всходов растений они так и не дождались, а пчел, которые опыляют растения, тоже не было из-за низких температур.
С урожаем зерновых все должно быть в порядке, но температура и дожди помешали ранним косточковым и ягодам. Поэтому черешен и клубники в этом году много на рынке не будет.