В августе по сравнению с июлем, по данным финансово-экономического департамента Минагрополитики Украины, зафиксировано снижение цен на крупы:

  • ячменные (-2%)
  • кукурузные (-1%)
  • гороховые (-1%)

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Прослеживается также тенденция к снижению средних цен на овощи. По сравнению с прошлым месяцем снизились цены на следующую продукцию:

  • морковь (-16%)
  • свекла (-16%)
  • картофель (-6%)
  • капуста (-4%)
  • лук (-4%)

Не поднимались за отчетный период цены на сливочное масло, подсолнечное масло и сахар. Но в годовом измерении по большинству критических для населения продуктов питания цены выросли. Например:

  • мясо крупного рогатого скота и свинины (+5%)
  • мясо кур (+3%)
  • молоко высшего сорта (+2%)

Подробнее о подорожании в течение года читайте в материале "Цены на отдельные продукты выросли более чем на 70%, – Минагрополитики".