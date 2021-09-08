У серпні порівняно з липнем, за даними фінансово-економічного департаменту Мінагрополітики України, зафіксовано зниження цін на крупи:

  • ячмінні (-2%)
  • кукурудзяні (-1%)
  • горохові (-1%)

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Прослідковується також тенденція до зниження середніх цін на овочі. У порівнянні з минулим місяцем знизилися ціни на таку продукцію:

  • морква (-16%)
  • буряк (-16%)
  • картопля (-6%)
  • капуста (-4%)
  • цибуля (-4%)

Не зросли за звітний період ціни на вершкове масло, олію та цукор. Але в річному вимірі по більшості критичних для населення продуктів харчування ціни зросли. Наприклад:

  • м'ясо великої рогатої худоби та свинини (+5%)
  • м'ясо курей (+3%)
  • молоко вищого гатунку (+2%)

Детальніше про здорожчання протягом року читайте в новині "Ціни на окремі продукти виросли на понад 70%, – Мінагрополітики".