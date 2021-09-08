У серпні порівняно з липнем, за даними фінансово-економічного департаменту Мінагрополітики України, зафіксовано зниження цін на крупи:
- ячмінні (-2%)
- кукурудзяні (-1%)
- горохові (-1%)
Зверніть увагу! Надлишок яблук: високий урожай вплине на ціну та експорт
Прослідковується також тенденція до зниження середніх цін на овочі. У порівнянні з минулим місяцем знизилися ціни на таку продукцію:
- морква (-16%)
- буряк (-16%)
- картопля (-6%)
- капуста (-4%)
- цибуля (-4%)
Не зросли за звітний період ціни на вершкове масло, олію та цукор. Але в річному вимірі по більшості критичних для населення продуктів харчування ціни зросли. Наприклад:
- м'ясо великої рогатої худоби та свинини (+5%)
- м'ясо курей (+3%)
- молоко вищого гатунку (+2%)
Детальніше про здорожчання протягом року читайте в новині "Ціни на окремі продукти виросли на понад 70%, – Мінагрополітики".