Как изменились цены на продукты: данные Минагрополитики

В последний месяц отпускные цены производителей на продукты питания в Украине демонстрировали стабильность.

В августе по сравнению с июлем, по данным финансово-экономического департамента Минагрополитики Украины, зафиксировано снижение цен на крупы:

ячменные (-2%)

кукурузные (-1%)

гороховые (-1%)

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Прослеживается также тенденция к снижению средних цен на овощи. По сравнению с прошлым месяцем снизились цены на следующую продукцию:

морковь (-16%)

свекла (-16%)

картофель (-6%)

капуста (-4%)

лук (-4%)

Не поднимались за отчетный период цены на сливочное масло, подсолнечное масло и сахар. Но в годовом измерении по большинству критических для населения продуктов питания цены выросли. Например:

мясо крупного рогатого скота и свинины (+5%)

мясо кур (+3%)

молоко высшего сорта (+2%)

Подробнее о подорожании в течение года читайте в материале "Цены на отдельные продукты выросли более чем на 70%, – Минагрополитики".