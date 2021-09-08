Как изменились цены на продукты: данные Минагрополитики
Источник:Минагрополитики
В последний месяц отпускные цены производителей на продукты питания в Украине демонстрировали стабильность.
В августе по сравнению с июлем, по данным финансово-экономического департамента Минагрополитики Украины, зафиксировано снижение цен на крупы:
- ячменные (-2%)
- кукурузные (-1%)
- гороховые (-1%)
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Прослеживается также тенденция к снижению средних цен на овощи. По сравнению с прошлым месяцем снизились цены на следующую продукцию:
- морковь (-16%)
- свекла (-16%)
- картофель (-6%)
- капуста (-4%)
- лук (-4%)
Не поднимались за отчетный период цены на сливочное масло, подсолнечное масло и сахар. Но в годовом измерении по большинству критических для населения продуктов питания цены выросли. Например:
- мясо крупного рогатого скота и свинины (+5%)
- мясо кур (+3%)
- молоко высшего сорта (+2%)
Подробнее о подорожании в течение года читайте в материале "Цены на отдельные продукты выросли более чем на 70%, – Минагрополитики".