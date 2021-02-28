Якщо урожай озимих культур в Україні буде хорошим, то споживачі зможуть чекати зниження цін.

Позитивні прогнози на урожай озимих культур можуть спровокувати зниження цін на зернові культури, а згодом і на м'ясо-молочну групу.

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Оцінити ріст цін на хліб і всі похідні від зернових можна буде лише тоді, коли ми побачимо, що нас очікує після озимих. Якщо озимі будуть хороші, буде все більш-менш стабільно, то ціни на зерно підуть вниз, тому що сьогодні господарства притримують зерно в надії, що ціна на нього ще виросте, і коли будуть хороші споглядання на врожай 2021 року, то господарства почнуть викидати зерно. Тоді ціна на нього може стабілізуватись і навіть знизитись, – пояснив директор “Економічного дискусійного клубу” Олег Пендзин.

Якщо ціна на зернові почне знижуватися, то буде стабілізуватися і вартість похідних: м’ясних, молочних продуктів, а також яєць. Причиною цього зв'язку є те, що 60% вартості цієї продукції припадає на комбікорм, а це ті самі зернові культури.

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