В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете пальмового масла. По мнению экспертов, это позволит предотвратить многие болезни.

В Украине зарегистрировали законопроект о запрете использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов, молока и молочных продуктов, в частности продуктов детского питания.

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ВОЗ обратилась к правительствам стран с просьбой до 2023 года запретить использование пальмового масла в производстве пищевых продуктов. По мнению специалистов, это будет иметь большое влияние на глобальную борьбу с ожирением, сердечными болезнями, раком, диабетом и расстройством иммунной системы.

Ежегодно Украина импортирует более 200 тысяч тонн гидрогенизированной "пальмы", которая долго не портится и критически вредит нашему здоровью. Она вызывает онкологию (в том числе и детскую) и сердечно-сосудистые болезни. Жировая пленка, которая образуется после потребления "пальмы", всячески препятствует всасыванию витаминов и микроэлементов. Попадая в организм, обработанное тропическая масло влияет на печень и может вызвать атеросклероз.

Украине удалось заработать на экспорте около 50 миллиардов долларов. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина зарабатывает на экспорте 50 миллиардов долларов в год: чем и с кем торгуем".