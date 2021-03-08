Запасы гречихи в Украине по сравнению с прошлым годом сократились на пятую часть.

В Украине в 2020/21 маркетинговом году запасы гречки стремительно сократились. Показатель уменьшился на 20% по сравнению с 2020 годом и на 40% по сравнению с 2019 годом.

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По состоянию на 1 января 2021 запасы гречки на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой, упали до трехлетнего минимума – 13,8 тысяч тонн. В текущем сезоне 2020/21 года цены предложения зерна гречихи достигают 21 тысяч гривен/тонну, что на 45% превышает значение прошлого года.

Следует добавить, что по мнению одной из крупных торговых сетей в Украине, цены на гречневую крупу выросли из-за дефицита товара и экономических трудностей.

Украина теряет миллиарды долларов из-за теневых сделок. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина теряет миллиарды долларов из-за незаконных операций с зерном и "теневой" земли".