Ягодное наслаждение: представлены новые перспективные сорта клубники

Клубника остается наиболее популярной ягодой на рынке. Селекционеры работают без остановки, чтобы на рынках появлялась только лучшая продукция, а аграрии имели меньше хлопот.

Недавно рассадник Fresh Forward представил около 10 новых сортов клубники. Они вкусные и высокопроизводительные, но пока не получили имен, поэтому обозначены номерами.

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Особенно выделяется сорт FE2015. Он созревает на 2 дня быстрее, чем Клэр. Его ягоды очень сладкие и крупные. Конкуренцию ему составляет FE2132, который размером и вкусом ягоды ничем не уступает.

Селекционеры рассказали, что все новые сорта прекрасно подойдут как для открытого грунта, так и для выращивания в туннеле или теплице.

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