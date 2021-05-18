Недавно предприятие посетила инспекция "Органик Стандарт". По результатам проверки компания получила органический сертификат.

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"Чтобы наши клиенты были уверены в качестве продукции, которую мы выращиваем, к нам приехала инспекция "Органик Стандарт". Мы хотим, чтобы наши ягоды были органическими, поэтому не видим другого пути, чем органическое земледелие", – сообщили в компании.

В кооперативе убеждены, что использование биологической защиты растений не только повышает качество урожая, но и способствует сохранению окружающей среды. Компания призывает всех переходить на органику и получать европейский сертификат качества.

Урожай овощей делает продукты более доступными для покупателей. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Новый урожай снижает цены в Украине".