Жасминовый рис – это длиннозерный рис. Белый рис обычно относится к переработанной форме риса с удаленными шелухой и отрубями. Пищевая разница между белым жасминовым рисом и другими видами белого риса небольшая, хотя жасминовый рис имеет более заметный аромат.
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Но наиболее полезным и питательным является цельнозерновой коричневый рис. Пищевая ценность белого риса незначительно варьируется в зависимости от сорта, который выбирает человек. Коричневый рис благодаря высокому содержанию клетчатки и белка поможет человеку дольше чувствовать себя сытым и помочь в контроле уровня глюкозы в крови.
Вместе с тем сообщается, что рис не содержит большого количества основных витаминов и минералов.