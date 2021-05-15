Жасминовый рис – это длиннозерный рис. Белый рис обычно относится к переработанной форме риса с удаленными шелухой и отрубями. Пищевая разница между белым жасминовым рисом и другими видами белого риса небольшая, хотя жасминовый рис имеет более заметный аромат.

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Но наиболее полезным и питательным является цельнозерновой коричневый рис. Пищевая ценность белого риса незначительно варьируется в зависимости от сорта, который выбирает человек. Коричневый рис благодаря высокому содержанию клетчатки и белка поможет человеку дольше чувствовать себя сытым и помочь в контроле уровня глюкозы в крови.

Вместе с тем сообщается, что рис не содержит большого количества основных витаминов и минералов.

Спрос на ананасы в разы превышает предложение. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Рынок ананасов вошел в кризис".