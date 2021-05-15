Производство подсолнечника должно вырасти до 16,6 милионов тонн, а экспорт подсолнечного шрота составит не менее 5,3 миллиона тонн.

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Вместе с тем USDA уточнил, что рост экспорта подсолнечного масла и шрота по сравнению с низким уровнем прошлого маркетингового сезона состоится благодаря восстановлению объемов экстракции масла в Украине.

Что касается рапса, то USDA также ожидает восстановления производства рапса в Украине до 3 миллионов тонн, и почти вся эта продукция пойдет на экспорт.

Посевы оказались под угрозой из-за вредителей. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Вредители начали мигрировать на посевы".