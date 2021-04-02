В Японии уже цветут сакуры. Деревья побили рекорд раннего цветения, который продержался 712 лет.

Японская сакура побила 712-летний рекорд раннего цветения. По мнению ученых, деревья реагируют на глобальное потепление.

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Ханами, то есть любование цветами – национальная традиция японцев. В этом году в Японии зафиксировано очень раннее цветение сакуры: вместо середины апреля деревья расцвели уже в конце марта.

Профессор Ясуюки Аоно отследил данные по дневникам цветения сакуры до 800 года и установил, что за все это время появление цветов в марте было единичными случаями. Последний раз пик цветения в конце марта был зафиксирован в 1409 году.

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