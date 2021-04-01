Україна переглянула і розширила перелік товарів, що заборонені для імпорту з Росії. В подальшому там можуть з’явитися нові позиції.

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торговий представник України Тарас Качка.

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Це був періодичний системний огляд товарів, які доцільно додати до переліку. Їх коло розширюється відповідно до аналізу ринкової ситуації, – сказав Качка.

Заступник міністра, пояснив принцип формування списку: "З одного боку, Росія постійно розширює коло заборонених до ввезення товарів, з іншого – самі учасники ринку також надають аргументи про необхідність заборон… Це системна робота, тому можна в подальшому чекати на розширення цього списку".

Що потрапило під заборону?

Кабмін доповнив перелік товарів із РФ, заборонених до ввезення в Україну, такими позиціями:

пшениця

соняшникова олія

мийні засоби

папір

Найширший список – щодо паперових виробів. До нього увійшли, зокрема, газетний папір, картон, крафт-папір і крафт-картон, туалетний папір, косметичні серветки, рушники для рук, скатертини тощо.

Суми імпорту з Росії

За друге півріччя 2020 року, згідно даних Держстату, Росія імпортувала в Україну (в доларах):