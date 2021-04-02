Фермери Одещини продовжують зменшувати розміри виноградників. За 5 років площі виноградників зменшилися вдвічі.

В Одеській області продовжують скорочуватися площі виноградників. У 2020 році фермери висадили лише 46 гектарів, хоча у 2015 році показник становив 110 гектарів.

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На сьогодні площа виноградників Одеського регіону становить 25,4 тисяч гектарів. Це 61% від загальної площі по Україні і 0,4% від загальної площі виноградників планети.

У 2020 році через складні погодні умови виноградарі Одещини виростили і зібрали всього 158 тисяч тонн винограду, що на 34% менше, ніж в 2019-му.

Щорічне скорочення площ під виноградниками вкрай негативно впливає на виробництво тихих та ігристих вин, виноматеріалів і алкогольних напоїв на основі виноградного спирту.

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