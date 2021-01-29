Японские ученые изобрели робота-сборщика фруктов
Ученые из Японии стремятся заменить людей в фруктовых садах специальными работами, которые умеют распознавать спелые плоды.
Источник: NHK
Японские ученые изобрели робота, который может собирать урожаи яблок и груш. Изобретение с помощью искусственного интеллекта само определяет зрелость плода по цвету и другим параметрам, и на основе полученных данных срывает фрукт.
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Передвигается робот на маленькой машинке. Манипулятор оснащен тремя "пальцами", которыми он захватывает и срывает плоды. На сбор одного фрукта машина расходует около 11 секунд.
По мнению создателей работа, такие технологии должны привлечь молодежь для сельхозработ, для которых не хватает рабочих рук, и снизить нагрузку на фермеров.
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