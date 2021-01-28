Американские селекционеры надеются вывести менее аллергенные сорта пшеницы и арахиса.

Источник: EurekAlert

Американские ученые работают над уменьшением аллергенности пшеницы и арахиса. Ученые используют селекцию растений и генную инженерию, чтобы расширить возможности питания для людей с аллергией.

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Что касается пшеницы, исследователи сосредотачиваются на группе белков, что называется глютен. Клейковина в хлебной муке делает тесто эластичным и улучшает текстуру хлеба, но именно клейковина может вызвать иммунную реакцию у людей с целиакией. Также похожая ситуация с арахисом, который содержит 16 различных белков, признанных аллергенами, – говорится в сообщении.

Низкоаллергенные сорта можно выводить с сортами культур, которые имеют такие желаемые признаки как высокий урожай или устойчивость к вредителям. Цель селекционеров – разработать низкоаллергенную пшеницу, которую будет выгодно выращивать в коммерческих целях.

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