Вскоре в Украине вырастет цена на свинину. Прыжок состоится уже в начале марта.

В период с 1 по 7 марта закупочные цены на свинину вырастут до 45-46 гривен/килограмм живого веса. Это на 2 гривны больше за теперешний показатель. В результате цена свинины вырастет на 6-10%.

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Также небольшой рост цен на свинину происходит в странах ЕС, из которых свинина импортируется в Украину: Дания, Нидерланды, Польша. Украинским производителям для сохранения конкуренции с импортом нужно снижать себестоимость продукции.

Также сообщается, что с 1 марта 2021 уменьшается ставка НДС на живых свиней с 20% до 14%, что позволит свинокомплексам дополнительно заработать до 3 гривен/килограмм живого веса. Однако перерабатывающие предприятия вынуждены будут в продаже свинины компенсировать 6% НДС, что приведет к внезапному повышению цен на свинину для населения на 6-10%.

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