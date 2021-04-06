В 2021 году Украина отправила на экспорт 10 тысяч голов живого крупного рогатого скота. Это на 41% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В денежном эквиваленте нынешний экспорт живого крупного рогатого скота составил 5,1 миллиона долларов. Если сравнивать с прошлым годом, то текущий показатель меньше на 24,6%.

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Больше всего украинского живого крупного рогатого скота в январе-марте этого года покупали Ливан, Узбекистан и Иордания.

Что касается импорта живого скота, то в 2021 году он составляет 553 голов, что в денежном эквиваленте составляет 1,3 миллиона долларов.

Овощи в Украине неожиданно подешевели. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Цены на украинские овощи обвалились: почему это произошло и как долго продлится".