Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" академик НААН Николай Пугачев.

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Что влияет на курс гривны?

Эксперт отметил, что на изменения курса валют в Украине влияют многие факторы. Важнейшие – социально-политическая ситуация в стране, объемы иностранных инвестиций, денежные переводы заробичтан из-за границы, ситуация с пандемией коронавируса в мире, успешность сотрудничества Украины с МВФ и общий платежный баланс.

Пугачев акцентировал внимание на том, что именно составляющей общего платежного баланса выступает внешняя торговля. В данном контексте важно сальдо внешней торговли товарами, которое у нас традиционно отрицательное, несмотря на значительное преимущество агропродовольственного экспорта Украины над импортом.

Аграрная доля в экспорте Украины

Продукция аграрного комплекса уже много лет занимает центральное место в отечественном экспорте товаров. Например, в 2020 году ее доля составила от общей стоимости 45%, а по итогам первого полугодия-2021 – 36%.

Основной продукцией агроэкспорта Украины являются зерновые культуры – в прошлом году они составили более 42% от всех стоимостных объемов. За первое полугодие-2021 наша страна экспортировала аграрной продукции на 10,8 миллиардов долларов, в частности, зерна – на 4,4 миллиарда (41%).

Как будет в новом сезоне?

В первом полугодии-2021 гривна укрепилась по отношению к доллару – от 28,22 гривны в январе до 27,24 гривны в июне. Этому способствовала, в том числе, ценовая конъюнктура по зерновых на внешних рынках – стоимость украинской пшеницы, ячменя и кукурузы возросла.

Но в июле стартовал новый сезон – начались продажи зерна урожая-2021, и цены на него будут формироваться уже с учетом новой глобальной конъюнктуры.

Имеющиеся прогнозы говорят о том, что Украина соберет очень хороший или даже рекордный урожай зерна, а цены на него в целом должны быть высокими. Поэтому зерновая отрасль в части, касающейся экспорта, будет поддерживать стабильность курса гривны насколько это возможно, – резюмировал Пугачев.

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